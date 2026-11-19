Первая в истории трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина прошла «на полях» саммита АТЭС в Шэньчжэне

Открывая встречу, Си Цзиньпин отметил, что первая в истории встреча лидеров КНР, РФ и США является, по его мнению, прорывом. Он выразил мнение, что Пекин, Москва и Вашингтон должны общими усилиями способствовать международному миру. По его словам, КНР, РФ и США должны уважать суверенитет друг друга и ключевые интересы, а также не пересекать "красных линий". Кроме того, председатель КНР призвал к всевозможным усилиям, которые позволят не допустить ядерной войны на планете.

Президент Путин отметил совместную ответственность России, США и Китая за поддержание глобальной безопасности и сохранение стабильности системы международного права.

На встрече глава российского государства предложил обсудить глобальные и региональные экономические связи, энергетическую и продовольственную безопасность.

"У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине", - отметил Путин. По его словам, в четверг на встрече с Трампом по инициативе президента США много внимания было уделено украинскому конфликту.

Кроме того, он назвал международный терроризм и транснациональную преступность среди общих угроз для России, США и Китая.

Путин подчеркнул, что Россия, Китай и США могут внести вклад в укрепление безопасности и стабильности в мире, "если будут конструктивно, по-партнёрски сотрудничать на основе взаимного уважения, равноправия и соблюдения баланса интересов".

Трамп в своем выступлении подчеркнул, что Вашингтону, Москве и Пекину следует сотрудничать для препятствования распространению ядерного оружия в мире. По его словам, США, Россия и Китай должны открыто и уважительно вести диалог по вопросам, затрагивающим весь мир. Он отметил, что троим лидерам на встрече предстоит обсудить многое.

По итогам встречи, продолжавшейся около 1,5 часа, была принята Декларация глав России, Китая и США. Лидеры выступили за реформу ООН, стабильность энергопоставок, диалог по ядерной безопасности, а также против злоупотребления МУС своим статусом.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин отмечает, что «сам факт трехсторонней встречи является исключительно важным и позитивным. Во-вторых, по итогам встречи была принята декларация, и это тоже является самостоятельной ценностью, поскольку переговоры не всегда порождают согласованную позицию. В-третьих, на вопрос можно ли говорить о появлении нового международного формата, ответил лично президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции – пока говорить о появлении такого формата преждевременно. Но если практика трехсторонних встреч лидерами будет продолжена, тогда другое дело».

Кто же больше выиграл от этой встречи? По словам эксперта, «это естественный вопрос, но как мне кажется, что от этой встречи выиграли все три участника. И председатель КНР Си Цзиньпин как хозяин площадки встречи, и Дональд Трамп, которому, очень нужны внешнеполитические успехи, и естественно Владимир Путин, появление которого рядом с мировыми лидерами в очередной раз опровергло любимый тезис западных СМИ и политиков о международной изоляции России. А взвешивать на более точных весах кто выиграл больше, мне представляется не очень плодотворным».