Председатель КНР Си Цзиньпин призвал полностью запретить ядерное оружие и уничтожить его арсеналы. С соответствующим заявлением он выступил в ходе трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне, сообщает ТАСС .

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал полностью запретить ядерное оружие и уничтожить его арсеналы. С соответствующим заявлением он выступил в ходе трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне, сообщает ТАСС.

"Ядерное оружие - это зависший над головой человечества дамоклов меч. Его следует полностью запретить и окончательно уничтожить, чтобы в конечном итоге создать свободный от ядерного оружия мир", - подчеркнул китайский лидер.

Он отметил, что ядерную войну невозможно выиграть, и она не должна быть развязана.

"Необходимо приложить все усилия для предотвращения ядерной войны, соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия и поддерживать глобальную стратегическую стабильность", - указал Си Цзиньпин, передает агентство Xinhua.