Лидеры стран Европы сами исключили себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя состоявшийся саммит Россия - Китай - США.
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Политика
Медведев: лидеры ЕС сами вышли из числа влияющих на решения
19 ноября 2026 / 17:33
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Лидеры стран Европы сами исключили себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя состоявшийся саммит Россия - Китай - США.
"Европейские лидеры сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств. Европа - пустое место. И, чтобы понять это, достаточно взглянуть на фото", - указал политик в "Максе", сопроводив публикацию фотографией трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС, сообщает ТАСС.
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