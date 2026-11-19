Лидеры стран Европы сами исключили себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя состоявшийся саммит Россия - Китай - США.

Лидеры стран Европы сами исключили себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Соответствующую точку зрения изложил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя состоявшийся саммит Россия - Китай - США.

"Европейские лидеры сами вычеркнули себя из числа лиц, влияющих на принятие решений. Их ничтожность не требует никаких доказательств. Европа - пустое место. И, чтобы понять это, достаточно взглянуть на фото", - указал политик в "Максе", сопроводив публикацию фотографией трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС, сообщает ТАСС.