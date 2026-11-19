Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что странам трудно отказаться от ядерного оружия, когда оно у них уже есть. На это он обратил внимание в ходе трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
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Безопасность
Трамп: государствам трудно отказаться от ядерного оружия, когда оно у них есть
19 ноября 2026 / 17:45
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что странам трудно отказаться от ядерного оружия, когда оно у них уже есть. На это он обратил внимание в ходе трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
"Честно говоря, это очень сложно сделать, поскольку когда у тебя есть ядерное оружие, очень трудно его не иметь. Очень трудно от него избавиться, будучи лидером страны. Так что сделать это непросто", - отметил американский лидер, сообщает ТАСС.
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