Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что странам трудно отказаться от ядерного оружия, когда оно у них уже есть. На это он обратил внимание в ходе трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что странам трудно отказаться от ядерного оружия, когда оно у них уже есть. На это он обратил внимание в ходе трехсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Честно говоря, это очень сложно сделать, поскольку когда у тебя есть ядерное оружие, очень трудно его не иметь. Очень трудно от него избавиться, будучи лидером страны. Так что сделать это непросто", - отметил американский лидер, сообщает ТАСС.