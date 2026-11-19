Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу в Минске со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили в рамках возобновленного прямого диалога между Москвой и Тбилиси. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.
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Политика
Москва и Тбилиси восстановили прямой диалог
19 ноября 2026 / 17:58
© МИД России/ТАСС
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу в Минске со спецпредставителем премьера Грузии по связям с РФ Георгием Зурабашвили в рамках возобновленного прямого диалога между Москвой и Тбилиси. Соответствующее сообщение распространил МИД РФ.
"В четверг, 19 ноября, в Минске замминистра иностранных дел РФ М. Ю. Галузин встретился со спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ, первым заместителем министра иностранных дел Грузии Г. Зурабашвили в рамках возобновленного прямого российско-грузинского диалога", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны условились "продолжить контакты в интересах дальнейшего развития отношений между Россией и Грузией", сообщает ТАСС.
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