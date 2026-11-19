Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 065 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Главное на саммите АТЭС – встреча Большой Тройки. Мнение
19 ноября 2026 / 14:00
Политолог Макаренко: ядерное сдерживание – важнейшая тема встречи лидеров РФ, США и КНР
19 ноября 2026 / 12:20
Путин: США, КНР и РФ объединяет ответственность за поддержание мира
19 ноября 2026 / 12:02
Безопасность
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 065 военных
19 ноября 2026 / 18:16
© Александр Река/ ТАСС
Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили около 1 065 военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили более 110 человек, от действий группировок "Запад" - свыше 210, "Южная" - до 180, "Центр" - более 340, на направлении "Восток" - до 210 и "Днепр" - до 15 военных.
Также по теме:
17.11.2026 16:30Песков: российские ВС наносят удары по ВПК Украины
17.11.2026 15:45ВС РФ ударили по местам производства и хранения беспилотников ВСУ
17.11.2026 13:15Российские ВС освободили Заливное в Запорожской области
Актуально