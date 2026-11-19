Китай предлагает четыре пункта, регулирующих взаимодействие великих держав. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая организована в Шэньчжэне на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
Си Цзиньпин инициировал четыре пункта взаимодействия великих держав
Китай предлагает четыре пункта, регулирующих взаимодействие великих держав. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая организована в Шэньчжэне на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
"прежде всего, придерживаться принципа взаимного уважения. Кроме того, придерживаться принципа мирного сосуществования", - отметил китайский лидер.
По его словам, третий пункт заключается в необходимости "придерживаться принципа сотрудничества и взаимовыгодного развития". И, наконец, четвертый - "придерживаться диалога и консультаций", указал Си Цзиньпин.
Вместе с тем он обратил внимание, что крупные державы не должны нарушать красные линии друг друга.
"По важным и деликатным вопросам, затрагивающим интересы друг друга, мы должны предварительно общаться, ставить себя на место друг друга и действовать, избегая нарушения красных линий друг друга", - заключил Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.