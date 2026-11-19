Китай предлагает четыре пункта, регулирующих взаимодействие великих держав. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая организована в Шэньчжэне на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Китай предлагает четыре пункта, регулирующих взаимодействие великих держав. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трехсторонней встречи с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая организована в Шэньчжэне на площадке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"прежде всего, придерживаться принципа взаимного уважения. Кроме того, придерживаться принципа мирного сосуществования", - отметил китайский лидер.

По его словам, третий пункт заключается в необходимости "придерживаться принципа сотрудничества и взаимовыгодного развития". И, наконец, четвертый - "придерживаться диалога и консультаций", указал Си Цзиньпин.

Вместе с тем он обратил внимание, что крупные державы не должны нарушать красные линии друг друга.

"По важным и деликатным вопросам, затрагивающим интересы друг друга, мы должны предварительно общаться, ставить себя на место друг друга и действовать, избегая нарушения красных линий друг друга", - заключил Си Цзиньпин, сообщает ТАСС.