По первому пути железнодорожной части Крымского моста открыли движение поездов. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин при общении с журналистами.

По первому пути железнодорожной части Крымского моста открыли движение поездов. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин при общении с журналистами.

"Открыто движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста. Все необходимые поручения Минтрансу по этому поводу даны. Первые составы отправятся в ближайшее время", - отметил он в рамках "Транспортной недели".

Вице-премьер уточнил, что в настоящее время организуется работа по перевозке пассажиров и ввод составов в график, сообщает ТАСС.