По первому пути железнодорожной части Крымского моста открыли движение поездов. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин при общении с журналистами.
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Общество
Открыто движение поездов по первому пути Крымского моста
19 ноября 2026 / 18:44
© Максим Чурусов/ ТАСС
По первому пути железнодорожной части Крымского моста открыли движение поездов. Об этом заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин при общении с журналистами.
"Открыто движение по первому пути железнодорожной части Крымского моста. Все необходимые поручения Минтрансу по этому поводу даны. Первые составы отправятся в ближайшее время", - отметил он в рамках "Транспортной недели".
Вице-премьер уточнил, что в настоящее время организуется работа по перевозке пассажиров и ввод составов в график, сообщает ТАСС.
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