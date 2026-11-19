Кремль распространил совместное заявление лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа по итогам состоявшей трехсторонней встречи.

Оно включает преамбулу и четыре пункта. Из преамбулы следует, что в ходе прошедшего саммита лидеры провели обмен мнениями по текущей международной обстановке и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности.

В первом пункте декларации главы государств высказались в пользу реформирования ООН с целью совершенствования механизмов реагирования на глобальные вызовы. Во втором пункте говорится о планах Москвы, Пекина и Вашингтона нарастить производство и поставки нефтепродуктов на благо всех стран. В третьем пункте сказано, что соблюдение иммунитетов официальных лиц государств имеет основополагающее значение, а МУС и другие структуры такого рода не должны злоупотреблять своими полномочиями. В четвертом пункте руководители трех стран отметили, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Стороны намерены продолжать контакты по минимизации ядерных рисков.

Трехсторонняя встреча состоялась в резиденции "Цилинь Шаньчжуан", расположенной у подножия горы Цилинь. Она продолжалась примерно полтора часа. С устными заявлениями по итогам переговоров лидеры не выступали, сообщает ТАСС.