Оппонентами нынешнего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах станут экс-глава Японской ассоциации футбола Кодзо Тасима и глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. Об этом информировали в пресс-службе ФИФА.

Оппонентами нынешнего президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на выборах станут экс-глава Японской ассоциации футбола Кодзо Тасима и глава Федерации футбола Франции Филипп Диалло. Об этом информировали в пресс-службе ФИФА.

Ожидается, что выборы руководителя организации пройдут 18 марта в Марокко.

Согласно нормативным документам ФИФА, кандидат на пост президента организации должен предоставить заявление о поддержке не менее пяти ассоциаций-членов ФИФА. При этом одной из них является та ассоциация, которая выдвинула кандидата на выборы.

Инфантино 56 лет, он был избран главой ФИФА в феврале 2016 года. Затем его дважды переизбрали на безальтернативной основе. Тасиме 68 лет. Он возглавлял Японскую ассоциацию футбола в период с 2016 по 2024 год. С апреля 2015 года является членом ФИФА.

Диалло 63 года. В исполнительный комитет Федерации футбола Франции он был избран в марте 2021 года. Французскую организацию функционер возглавил в феврале 2023-го, в апреле вошел в исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.