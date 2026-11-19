Украина и ее союзники в Европе пока не соглашаются на предложенные США компромиссы по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС .

Украина и ее союзники в Европе пока не соглашаются на предложенные США компромиссы по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС.

"Вопрос, хотят ли другие стороны конфликта, Украина и их европейские спонсоры, согласиться с предложенными компромиссами. То есть, хотят ли они мирными средствами достичь договоренностей по прекращению войны. Судя по тому, что наблюдаем сегодня - нет. Но посмотрим, все течет, все меняется", - указал российский лидер.

Вместе с тем, по его словам, Киев не хочет прекращения боевых действий, так как в этом случае находящимся у власти в стране придется идти на выборы. Путин отметил, что сохранить власть нынешний украинский режим может, "если подтасовывать все грубо, наверное".

Он также обратил внимание, что проблемой для Киева в случае прекращения боевых действий будет потеря доходов, которые они получают от войны, "разворовывая народное достояние самих украинцев и разворовывая помощь, которую они получают с Запада". "Источник иссякнет", - подчеркнул глава государства.