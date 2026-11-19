Журнал Variety представил рейтинг 100 величайших звезд в истории кино, его первое место заняла американская актриса Мэрилин Монро, оставив позади Чарли Чаплина и Марлона Брандо.

Журнал Variety представил рейтинг 100 величайших звезд в истории кино, его первое место заняла американская актриса Мэрилин Монро, оставив позади Чарли Чаплина и Марлона Брандо.

Отмечается, что Монро является олицетворением "старого Голливуда". По мнению издания, загадочность ее образа и уникальный актерский стиль задали тренды в американском кино на десятилетия вперед.

В топ-10 также вошли: известный по фильму "Касабланка" (Casablanca, 1942) Хамфри Богарт, снявшийся в "Пролетая над гнездом кукушки" (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) Джек Николсон, Чарли Чаплин и Марлон Брандо.

Кроме того, в рейтинг включены актеры Клинт Иствуд (11-я строчка), Брэд Питт (29-я строчка), Марлен Дитрих (43-я строчка), Арнольд Шварценеггер (59-я строчка) и Роберт Паттинсон (83-я строчка), сообщает ТАСС.