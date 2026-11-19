Россия не стремится к войне с Европой, все заявления на этот счет - чушь. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.
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Безопасность
Путин назвал чушью утверждения о планах России нападать на Европу
19 ноября 2026 / 19:58
© Владимир Смирнов/ ТАСС
Россия не стремится к войне с Европой, все заявления на этот счет - чушь. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.
"Что они там говорят о нападениях на Европу? Все же понимают, что мы не стремимся к войне с Европой. Что за чушь?" - отметил российский лидер.
По его словам, Россия не портила отношения с Европой и этой "политической диарее" следует положить конец.
"Нас США все призывают наладить отношения с Европой. Но мы с ними не портили отношения. Эту политическую диарею надо прекращать", - указал Путин, сообщает ТАСС.
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