Слово \"мир\" на саммите в Шэньчжэне звучало в 100 раз чаще, чем за минувшие четыре года на Евросовете. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Слово "мир" на саммите в Шэньчжэне звучало в 100 раз чаще, чем за минувшие четыре года на Евросовете. На это обратил внимание премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"На китайском саммите слово "мир" звучало в 100 раз больше, чем за прошедшие четыре года на заседаниях Евросовета", - отметил он. Глава словацкого правительства назвал переговоры лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне "исторической встречей".

"Мне приходилось встречаться со всеми тремя президентами. Меня не удивляет прагматичный итог их встречи. Я убежден, что его не перебьет ревнивость Европы, которую уже даже никто не приглашает за стол переговоров", - указал политик.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что "на следующей неделе на неформальном заседании Евросовета военная риторика продолжится", сообщает ТАСС.