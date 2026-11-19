Ответ России на удары по Крымскому мосту будет гораздо более болезненным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

Ответ России на удары по Крымскому мосту будет гораздо более болезненным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин при общении с журналистами.

"Думаю, что наши ответные действия будут гораздо более болезненными чем то, что сделал киевский режим в отношении моста", - отметил глава государства.

По его словам, Крымский мост является исключительно гражданским объектом. "Мы не используем Крымский мост ни для перевозки военной техники, ни для перемещения боеприпасов. Мы даже нефть, нефтепродукты не перевозили", - подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем он заверил, что Крымский мост будет восстановлен.

16, 17 и 18 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Крымский мост при помощи БПЛА, есть повреждения конструкции сооружения. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Предварительно, пострадавших нет. Движение по автомобильной и железнодорожной составляющим моста приостановлено, сообщает ТАСС.