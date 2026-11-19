Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает снятия антироссийских санкций по мере прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает снятия антироссийских санкций по мере прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

"Цель остается прежней: суверенная Украина в безопасной Европе. При этом отправной точкой для взаимопонимания по территориальным вопросам должна быть линия соприкосновения", - отметил он в ходе пресс-конференции после встречи "коалиции желающих" в Берлине.

"Украина должна иметь возможность идти европейским путем. Она должна рассчитывать на помощь в восстановлении", - указал глава германского правительства. "В ответ возможна постепенная, обусловленная определенными условиями отмена санкций против России", - заявил Мерц.

Он также обратил внимание, что ранее было принято решение о том, что Европу на возможных переговорах по урегулированию украинского конфликта будут представлять "европятерка" (Великобритания, Германия, Италия, Польша и Франция) и институты ЕС, сообщает ТАСС.