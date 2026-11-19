Россия не начинала войну на Украине, а пытается завершить боевые действия, которые продолжались восемь лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

Россия не начинала войну на Украине, а пытается завершить боевые действия, которые продолжались восемь лет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами.

"Не мы начали войну. И вообще мы никакой войны не начинали. Но 8 лет шли боевые действия, настоящая война. Мы только пытаемся ее закончить", - указал он.

Путин обратил внимание, что боевые действия начал Киев после госпереворота зимой 2013-2014 годов, который не признало население юго-востока Украины. До начала специальной военной операции (СВО) Россия пыталась мирно урегулировать этот конфликт на протяжении восьми лет, подчеркнул он, добавив, что напомнил об этом партнерам на саммите.

Ранее Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели трехсторонние переговоры на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. Саммит в таком составе был организован впервые. Лидеры трех стран провели обменялись мнениями по текущей международной обстановке и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности, сообщает ТАСС.