Представители США, Украины и ряда европейских стран вырабатывают единую позицию и ведут подготовку к следующему раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее сообщение разместил зять американского президента Джаред Кушнер в соцсети X.

Представители США, Украины и ряда европейских стран вырабатывают единую позицию и ведут подготовку к следующему раунду переговоров по урегулированию украинского конфликта. Соответствующее сообщение разместил зять американского президента Джаред Кушнер в соцсети X.

"Мы продолжаем работать в тесной координации с Германией, Украиной и нашими партнерами в Европе над согласованием позиций и проводим подготовку к новому раунду переговоров", - указал он.

Некоторое время назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что Москва отслеживает звучащие в Европе агрессивные заявления. По его словам, в этой связи для российской стороны остается большим вопросом, может ли участие европейцев в переговорах способствовать мирному процессу, сообщает ТАСС.