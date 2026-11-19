Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай - 18 и 19 ноября он провел в городе Шэньчжэне.

Президент России Владимир Путин завершил свой двухдневный визит в Китай - 18 и 19 ноября он провел в городе Шэньчжэне.

За это время российский лидер принял участие в мероприятиях саммита глав экономик форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества и провел целую серию политических контактов со своими коллегами.

Ключевыми стали трехсторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, которым предшествовала двусторонняя беседа с американским лидером. По завершении своей поездки Путин больше часа общался с российскими и иностранными журналистами.

Борт главы российского государства покинул аэропорт Шэньчжэня. Путина проводили почетный караул и военный оркестр. Поднимаясь по трапу он на прощание помахал рукой, сообщает ТАСС.