Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся трехсторонние переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином успешными, оценив их на \"12 баллов из 10\". Об этом заявил корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес в эфире после беседы с главой Белого дома.
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Политика
NBC: Трамп оценил встречу с лидерами РФ и КНР на "12 баллов из 10"
19 ноября 2026 / 22:19
© Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся трехсторонние переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином успешными, оценив их на "12 баллов из 10". Об этом заявил корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес в эфире после беседы с главой Белого дома.
"Он стремился представить свою встречу с председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным как успешную. Он оценил ее на 12 баллов по 10-балльной шкале", - сказал Гутьеррес, сообщает ТАСС.
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