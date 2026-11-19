Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся трехсторонние переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином успешными, оценив их на \"12 баллов из 10\". Об этом заявил корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес в эфире после беседы с главой Белого дома.

Президент США Дональд Трамп назвал состоявшиеся трехсторонние переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином успешными, оценив их на "12 баллов из 10". Об этом заявил корреспондент телеканала NBC Гейб Гутьеррес в эфире после беседы с главой Белого дома.

"Он стремился представить свою встречу с председателем Си Цзиньпином и президентом Путиным как успешную. Он оценил ее на 12 баллов по 10-балльной шкале", - сказал Гутьеррес, сообщает ТАСС.