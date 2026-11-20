Компания Walt Disney Co. представила на своем YouTube-канале трейлер нового мультфильма серии \"Ледниковый период\" под названием \"Точка кипения\" (Ice Age: Boiling Point). На экранах он выйдет 5 февраля 2027 года.

Компания Walt Disney Co. представила на своем YouTube-канале трейлер нового мультфильма серии "Ледниковый период" под названием "Точка кипения" (Ice Age: Boiling Point). На экранах он выйдет 5 февраля 2027 года.

Шестая часть мультфильма о мамонте Мэнни, ленивце Сиде и саблезубом тигре Диего рассказывает о "величайшем путешествии" компании друзей по миру динозавров.

Режиссер "Ледникового периода" Гален Тан Чу анонсировал создание новой части еще в 2016 году. При этом сборы пятого мультфильма "Ледниковый период: Столкновение неизбежно" (Ice Age: Collision Course, 2016) оказались наихудшими за всю историю проекта, и с продолжением съемок было решено подождать.

Ожидается, что в новом "Ледниковом периоде" главные герои будут говорить голосами прежних актеров Рэя Романо (Мэнни), Джона Легуизамо (Сид) и Дениса Лири (Диего), сообщает ТАСС.