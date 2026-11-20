Еврокомиссия (ЕК) инициировала запрет виз для спортсменов из РФ в рамках проекта 22-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск при общении с журналистами. Трансляцию вела канцелярия главы правительства.

Еврокомиссия (ЕК) инициировала запрет виз для спортсменов из РФ в рамках проекта 22-го пакета антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск при общении с журналистами. Трансляцию вела канцелярия главы правительства.

"Еврокомиссия разработала проект нового пакета санкций. В проект войдет также предложение о запрете виз для российских спортсменов", - указал политик. Вместе с тем Туск заметил, что "на нынешнем этапе не уполномочен" раскрывать подробности проекта.

Ранее ЕК заявляла о намерении представить проект 22-го пакета санкций против России до конца текущего месяца, чтобы попытаться принять его в этом году, сообщает ТАСС.