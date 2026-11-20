Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва своим указом отменил шестидневную рабочую неделю с последующим переходом на пятидневку. Об этом со ссылкой на официальный вестник страны информировал портал G1 .

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва своим указом отменил шестидневную рабочую неделю с последующим переходом на пятидневку. Об этом со ссылкой на официальный вестник страны информировал портал G1.

Как отмечается, соответствующие меры охватят 14,8 млн работников. Министр труда Бразилии Луис Маринью заявил, что в 2027 году также будет снижена недельная нагрузка с 44 до 40 рабочих часов для работников на пятидневном графике.

Портал обращает внимание, что нынешний указ стал первым общим сокращением рабочего времени за 38 лет со времен принятия конституции 1988 года. Тогда продолжительность рабочей недели уменьшили с 48 до 44 часов, сообщает ТАСС.