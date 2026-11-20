Украина должна получить от Запада $115 млрд в качестве финансирования на 2027 год. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, сообщает издание \"Новости Live\".
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Политика
Зеленский потребовал от Запада $115 млрд на 2027 год
20 ноября 2026 / 11:18
© Александр Щербак/ ТАСС
Украина должна получить от Запада $115 млрд в качестве финансирования на 2027 год. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, сообщает издание "Новости Live".
По его словам, найти такую сумму - это "большой вызов". Зеленский также отметил, что Киев рассчитывал получить $45 млрд, однако после консультаций с военным руководством и Минобороны была выявлена дополнительная потребность еще в $70 млрд.
"У нас уже есть положительные сигналы: $45 млрд плюс $45 млрд - это $90 млрд. А это уже ближе к $115 млрд, чем 45. Поэтому мы найдем еще $25 млрд", - указал он.
Вместе с тем Зеленский обратил внимание, что аналогичный размер финансирования может понадобиться Украине и в 2028 году, передает ТАСС.
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