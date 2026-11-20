Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности; эксперт Финансового университета при Правительстве РФ

Состоявшийся 19 ноября 2026 года на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне первый в истории трехсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина ознаменовал собой попытку формирования нового контура глобального управления. Принятая по итогам переговоров Декларация глав России, Китая и США о мире (состоящая из четырех пунктов) зафиксировала ключевые точки соприкосновения ведущих мировых держав: необходимость реформирования ООН, недопустимость злоупотребления юрисдикцией со стороны Международного уголовного суда, снижение ядерных рисков и, что наиболее показательно в контексте текущей экономической конъюнктуры, обеспечение стабильности глобальных энергетических рынков.

Особое место в выступлениях российского лидера и итоговых документах заняла энергетическая повестка. Владимир Путин последовательно акцентировал внимание на том, что устойчивое развитие мировой экономики и современной индустрии невозможно без надёжного базового энергоснабжения, где ключевую роль играют как традиционные углеводороды, включая природный газ, так и мирный атом. В ходе мероприятий в Шэньчжэне, в том числе на пленарном заседании АТЭС, президент России подчеркнул заинтересованность Москвы в самом тесном взаимодействии в наукоемких отраслях, отдельно выделив сферу мирной атомной энергетики, где Россия занимает лидирующие позиции. Показательно, что накануне саммита глава «Росатома» Алексей Лихачев подробно доложил Владимиру Путину обо всех аспектах сотрудничества госкорпорации с Соединенными Штатами в области мирного атома.

Данный тезис отражает фундаментальную технологическую и экономическую реальность: без стабильной газовой генерации и развития атомной энергетики невозможно обеспечить покрытие растущих потребностей современной промышленности, центров обработки данных и высокотехнологичных производств. В самой декларации «большой тройки» прямо закреплено намерение Москвы, Вашингтона и Пекина наращивать производство и поставки продуктов нефтепереработки на благо всех государств. Это решение демонстрирует глубокий прагматизм сверхдержав: будучи крупнейшими производителями, технологическими лидерами и потребителями энергии, они объективно заинтересованы в деэскалации ценовых шоков, защите цепочек поставок и сохранении предсказуемого энергобаланса.

На фоне этого консенсуса ведущих мировых игроков все более опасным диссонансом выглядят действия киевского режима. Систематические атаки украинских вооруженных формирований на объекты российской топливно-энергетической и критической инфраструктуры — нефтеперерабатывающие заводы, газотранспортные узлы, порты и прочие логистические терминалы — выходят далеко за рамки регионального противостояния. Фактически подобная деструктивная линия Киева вносит опасную турбулентность во все сегменты мировой экономики и несет прямой энергетический риск для всего мира — как для развитых индустриальных центров, так и для развивающихся рынков, зависящих от доступности ресурсов и стабильности глобальных цен.

В этом контексте весьма показательно, что в итоговой декларации Шэньчжэньского саммита Украина не была упомянута вовсе. Полное игнорирование украинской тематики в официальном документе «большой тройки» в сочетании с жесткой фиксацией курса на увеличение выпуска энергоносителей и ядерную безопасность служит недвусмысленным политическим сигналом. Действия Киева, направленные на подрыв российской перерабатывающей и экспортной инфраструктуры, вступают в прямое противоречие с интересами не только России, Соединенных Штатов и Китая, но и всей мировой экономической системы. Для Вашингтона, стремящегося к сдерживанию глобальной инфляции и обеспечению энергоресурсами собственной индустрии, равно как и для Поднебесной, выступающей крупнейшим импортером углеводородов и активным строителем АЭС, а также для всех остальных государств-потребителей, искусственное создание дефицита и угроз энергетической инфраструктуре является неприемлемым фактором глобального риска.

Таким образом, на высшем уровне формируется негласный консенсус ведущих центров силы. Не оформляя формального альянса против Киева, Москва, Вашингтон и Пекин фактически демонстрируют солидарное неприятие практики, при которой локальный актор своими ударами по критической инфраструктуре «расшатывает» глобальные рынки и ставит под удар энергетическую безопасность всех регионов планеты. Раздражение действиями украинского руководства, ставящего узкие военно-политические амбиции выше глобальной энергетической и ядерной стабильности, становится общим знаменателем для пула стран, несущих основную ответственность за международную безопасность.

Итоги встречи в Шэньчжэне свидетельствуют о возвращении в мировую политику принципов прагматичного реализма. Декларация четырех пунктов и сопутствующая повестка саммита АТЭС демонстрируют, что даже при сохранении глубоких противоречий Россия, США и Китай способны вырабатывать общие правила игры в вопросах экономического выживания, защиты критической инфраструктуры и развития «базовой» энергетики, опирающейся на газ, нефтепереработку и мирный атом.

Закрепление приоритета стабильных энергопоставок ставит киевский режим в положение стратегической изоляции: продолжение атак на российскую энергетическую инфраструктуру отныне воспринимается не просто как вызов Москве, но как прямая угроза интересам всей «большой тройки» и мира в целом, что неизбежно будет вести к усилению международного давления на Киев с целью принуждения к отказу от безрассудной и эскалационной тактики.