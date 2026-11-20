Марина Харькова, журналист, Донецк

«Ежедневные волны ударов по Украине вызвали опасения, что Киев может стать практически непригодным для жизни в ближайшие месяцы. Украинские города сейчас находятся в состоянии, наиболее уязвимом за всё время войны, энергетическая система ослаблена годами атак, а украинцам труднее её защищать из-за дефицита средств ПВО», — говорится в публикации The New York Times. В Киеве вновь парализовано движение из-за ударов по мостам Южный и Северный. Оба моста использовались для транзитных перевозок военных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом. 20 ноября российские войска вновь поразили в Киеве и области автодорожные и автомобильно-железнодорожный мосты, используемые ВСУ для перевозок вооружения.

Из-за повреждений на городских магистралях образовались многокилометровые пробки, движение между левым и правым берегами украинской столицы оказалось серьёзно затруднено. Столица Украины снова столкнулась с масштабным транспортным коллапсом после введения ограничений на Северном и Южном мостах через Днепр. Основной автомобильный поток перенаправили на сохранившиеся маршруты, но их пропускной способности оказалось недостаточно.

На подъездах к мостам машины стоят в заторах по несколько часов. С перебоями работает наземный общественный транспорт, а на остановках скапливаются большие очереди пассажиров. Некоторые киевляне предпочитают переходить Днепр по уцелевшей части моста пешком, чтобы быстрее добраться на другой берег. Хотя дорога в пешем порядке не близкая, это лучше, чем часами стоять в огромной пробке. В основном, ходит молодежь – у людей среднего и пожилого возраста на такие марш-броски не хватает сил или здоровья, идти приходится в непогоду много километров и возвращаться обратно тем же путем.

Наиболее сложная ситуация сложилась для населения левобережных спальных районов. Для существенной его части, чтобы попасть на работу, нужно перебраться на правый берег, где сосредоточена основная часть административных учреждений, рабочих мест и деловых объектов. Повреждение привычных переправ разрушило привычные маршруты сотен тысяч горожан. По данным украинских СМИ, «пробки были беспросветными — транспорт на ряде улиц не двигался вообще».

«В Киеве творится настоящий ад. Были нанесены мощные удары по мостам в Киеве, соединяющим восточную и западную части города через реку Днепр. Теперь в Киеве транспортный хаос, гигантские пробки, вся логистика города вновь нарушена», — пожаловался корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Он добавил, что российская армия в последнее время модифицировала свое оружие, из-за чего у Украины возникли «серьезные проблемы».

Таким образом Киев перестаёт быть транспортным узлом для ключевых поставок с левого берега Украины на правый. А дальнейшее разрушение мостов фактически разделит город на две части. Сейчас оба моста закрываются на ремонты из-за постоянных ударов. В Верховной Раде заявили, что в Киеве уже приступили к возведению понтонных переправ. Также хотят запустить речные пассажирские перевозки через Днепр. Однако эти меры, как считает советник президента Украины Сергей Бескрестнов, не спасут Киев, если город останется без мостов. Он отметил, что паромная переправа в масштабах города сможет перевозить лишь небольшое количество важных грузов из-за очень низкой пропускной способности. А причалы и подъезды к ним будут уязвимы для атак. А понтонную переправу способен легко вывести из строя всего один беспилотник.

Кроме того, была повреждена инфраструктура, проложенная под мостами. В Дарницкой районной администрации сообщили, что после ударов по Южному мосту сотни домов остались без отопления, задета теплотрасса. Водоканал предупредил киевлян о перебоях с водой.

Пока столичные жители испытывают проблемы с передвижением и бытовые неудобства, у них появился новый повод костерить власть Зеленского. Разгорелся еще один коррупционный скандал. Из 800 млн гривен, выделенных властями на строительство защитных сооружений для объектов энергетики в Киеве, практически все средства были попросту разворованы, сообщил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк. Он рассказал, что из 800 млн ($17,6 млн) аванса на защиту подстанций Киевской области украдено около 700 млн ($15,4 млн).

Нагорняк пояснил, что бюджетные средства по отлаженной схеме переводились в виде авансов подставным фирмам-однодневкам и «аферистам, которые не собирались возводить реальные укрытия для трансформаторов и электроподстанций». Полученные миллионы мгновенно выводились со счетов и обналичивались, после чего оседали у высокопоставленных коррупционеров в виде элитных автомобилей Rolls-Royce и роскошных апартаментов в престижном киевском жилом комплексе «Новопечерские Липки».

Эти подробности, прозвучавшие в разгар тяжелейшего энергетического кризиса в украинской столице и области, где жители вынуждены проводить без электричества десятки часов после точных ударов российской армии по объектам энергосистемы, вызвали вспышку ярости не только у киевлян, но даже в СМИ, лояльных киевскому режиму. Подробно раскрываются миллиардные бюджеты, сомнительные подрядчики, многомиллионные авансы и роскошная недвижимость с экзотическими животными у ответственных за энергобезопасность.

В центре очередного скандала оказался киевский бизнесмен Владислав Соколов, контролирующий компании «Сталь Плюс» и «ТД Тризуб». Через эти структуры прошло около 1,9 млрд гривен. Фирмы поставляли металлопрокат государственным подрядчикам, занимавшимся строительством защитных сооружений на объектах энергетической инфраструктуры.

Но вместо укрытий всплыл крокодил в золотом бассейне Владислава Соколова. На днях правоохранители нагрянули к фигуранту уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство защитных сооружений для энергетической инфраструктуры на Киевщине. Даже видавшие виды следователи были ослеплены шиком мраморных колонн, позолотой и лепниной в декоре и картинами с изображением хозяина всей этой роскоши. В большом пентхаусе оперативники обнаружили личный лифт, террариум с крокодилом и коллекцию статуй. Также там находился автомобиль Rolls-Royce Cullinan с номерным знаком 0001 — одна из самых дорогих моделей британского бренда стоимостью несколько сотен тысяч фунтов стерлингов. Кстати, кроме масштабных хищениях бюджетных денег, бизнесмен активно разворовывал и западные транши, отправленные на бетонные купола для электрических трансформаторов.

Сам Соколов обвинения в коррупции отвергает. Предприниматель также утверждает, что его пытаются сделать «козлом отпущения». Но следствие вышло на еще одного выгодополучателя в этом деле. Разбирательства затронули министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, обеспечивающее подряды Киевской ОГА на строительство защитных сооружений, и его министра Николая Калашника. После обысков и обвинений заместитель главы ведомства Руслан Олейник подал в отставку, сопроводив своё решение обвинениями и критическими заявлениями в адрес руководства.

Политическую составляющую скандала усилил народный депутат Ярослав Железняк. По его мнению, внимание общественности сосредоточилось на бизнесмене и крокодиле, тогда как ключевые участники процесса — заказчики, распорядители бюджетных средств и лица, принимавшие выполненные работы, пока не арестованы.

А пока киевский режим сотрясается от скандалов и расследований министр энергетики и промышленности Швеции Эбба Буш предупредила, что предстоящая зима станет для Украины самой тяжелой за всю ее историю, призвав европейских союзников экстренно готовиться к новому витку гуманитарного и энергетического кризиса.