Президент Российской Федерации Владимир Путин, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп опубликовали совместную декларацию по итогам трехстороннего саммита в Шэньчжэне 19 ноября 2026 года.

В документе, в частности, указывается, что главы трёх государств подтвердили, что в «ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Три страны будут вести диалог по снижению ядерных рисков и предотвращению распространения ядерного оружия».

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов считает, что «перспективы продолжения тройственного диалога по поддержанию стратегической стабильности в мире позитивные. Лидеры будут двигаться в этом направлении. Главное, что есть желание в совместной работе со стороны Москвы, Вашингтона и Пекина, и что Вашингтон проявляет себя в этом плане конструктивно».

По словам эксперта, «что касается реальных договоренностей трех государств по этому вопросу, то пока речь может идти о сфере нераспространения потому, что это тот вопрос, где страны постепенно могут выйти на общий знаменатель, а по остальным вопросам необходимо будет привлекать более широкий спектр участников обсуждения, включая Великобританию и Францию. Но такая работа потребует очень большой и продолжительной переговорной деятельности со всех сторон».