Президент США Дональд Трамп через своего спецпосланника Джареда Кушнера связывавшийся с участниками встречи \"коалиции желающих\" в четверг, призвал европейцев и президента Украины Владимира Зеленского \"заключить сделку\" с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп через своего спецпосланника Джареда Кушнера связывавшийся с участниками встречи "коалиции желающих" в четверг, призвал европейцев и президента Украины Владимира Зеленского "заключить сделку" с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш указывает, что «Европа вложилась вигру на рулетке под названием украинский конфликт, и в этом плане не готова списывать убытки. Это главная проблема сегодняшних европейских элит. Те финансовые группы, которые представляют европейскую элиту, главные бенефициары конфликта, поэтому говорить об изменениях в позиции Европы, можно будет после смены этих элит. Электоральным или не электоральным путем, но когда этот процесс пройдет в Европе. А это мне кажется, будет затруднительно».

Касаясь проблемы авторитета Трампа для побуждения европейских лидеров к переговорам с Россией, эксперт подчеркнул, что «авторитет авторитетом, а деньги деньгами. Все зависит от того, кто проинвестировал, а не от Трампа. Трамп не может отправить этих людей в отставку, а те, кто давал Украине деньги, их контролируют. Через компромат, через возможность уголовного преследования и т. д. Поэтому заявление Трампа повлияет, и в любом случае оно повлияет если не на элиты, то на европейское общество и народы, и на контрэлиты».