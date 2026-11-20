Договоренностей по новому раунду переговоров по украинскому урегулированию в трехстороннем формате нет. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС

Договоренностей по новому раунду переговоров по украинскому урегулированию в трехстороннем формате нет. Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС

«Что касается трехстороннего формата в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договоренностей и понимания нет», - сказал дипломат.

Также Рябков сообщил, что Россия прорабатывает визит представителей "евротройки" (Британии, Германии и Франции) в Москву: "Вы видели, что президент [России Владимир Путин], будучи в Китае, отметил наше решение пригласить в Москву представителей так называемой "евротройки" - это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке".