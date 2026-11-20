Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

19 ноября 2026 года Берлин на один день снова стал центром европейской дипломатии. В бундесканцелярии собралась «коалиция желающих» — объединение стран, поддерживающих Украину, — на первый почти за три месяца очный саммит. Его инициатором был канцлер Германии Фридрих Мерц, пригласивший нелегитимного украинского президента Зеленского ещё 3 ноября в ходе визита в Берлин; сопредседателями стали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Энди Бернэм. По данным НАТО, встречу посетили более 30 глав государств и правительств, сам Зеленский говорил о представителях свыше 40 стран.

Встрече предшествовали знаковые обстоятельства. Вечером 18 ноября Еврокомиссия предложила выделить Киеву до 45 млрд евро на 2027 год (до 25 млрд на военную помощь и до 20 млрд на бюджетную поддержку), а Мерц накануне саммита обозначил две главные цели: «обеспечить финансирование обороны Украины на 2027 год и достичь единой позиции относительно предстоящих мирных переговоров». Утром 19 ноября спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф объявили в соцсетях, что летят в Берлин «для укрепления координации с Украиной и Европой» и подготовки повестки следующего раунда многосторонних переговоров. Саммит совпал по времени с днём трёхсторонней встречи а Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне — и это во многом задало нерв берлинских обсуждений.

Утро и первая половина дня прошли в предварительных контактах: Зеленский встречался с лидерами Британии, Германии и Франции, затем в 15:30 двери залов закрылись для основного заседания «коалиции желающих». Состоялось оно, как сообщали источники Politico, при дистанционном подключении самого Трампа: он вернулся из Шэньчжэня и вышел на связь с борта Air Force One.

По данным Politico со ссылкой на европейских чиновников, звонок оказался непростым: Трамп, по их словам, скептически высказался о выделении «коалицией» новых миллиардов на военную помощь Киеву и заметил, что в конфликте «гибнет множество людей», поэтому тратить деньги стоит на дипломатию; одновременно он передал участникам, что Путин «готов к переговорам». Bloomberg со ссылкой на источники писала, что президент США назвал разговор с Путиным «хорошим».

Примерно в 18:15 по киевскому времени (по местному — вечером) состоялась итоговая пресс-конференция, после которой участники выстроились для совместного фото: Мерц, Зеленский, Макрон, Бернэм, Кушнер и Уиткофф.

Главные результаты, о которых объявили сами участники: во-первых, это гарантии безопасности. По словам Зеленского, «коалиция» и «евротройка» поддержали членство Украины в НАТО как ключевую гарантию безопасности — и, соответственно, «гарантию для всей Европы». Его словами, «все говорят, что лучшая гарантия — это членство в НАТО и ЕС».

Обсудили и формат следующих переговоров. По утверждению Зеленского, американская делегация согласилась, что Европа будет представлена на следующем раунде переговоров с Россией: делегатами от Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также структурами ЕС и НАТО. Он анонсировал четырёхсторонний формат — Украина, Европа, США и Россия — с совместно проработанной повесткой.

Зеленский анонсировал новые пакеты помощи от «коалиции». Конкретику дала Британия: Бернэм объявил о пакете в 10 миллиардов фунтов в рамках недавнего бюджета и о передаче 1000 дальнобойных дронов британского производства, а также совместно с Норвегией — катеров. Предложение Еврокомиссии о 45 миллиардов евро ещё предстояло утвердить: против выступают Венгрия, Чехия и Болгария, а решение по бюджету ЕС запланировано на внеочередной саммит 26–27 ноября.

Обсуждены и гарантии со стороны США. Кушнер заявил, что Трамп готов обратиться в конгресс для предоставления Украине гарантий безопасности и что центральную роль в будущей системе безопасности должна играть НАТО.

Кушнер на пресс-конференции назвал встречу «содержательной и успешной» и поблагодарил Мерца «за радушный приём»: «Я чувствую, что наши позиции становятся намного ближе, намного детальнее и более согласованными, и это будет иметь решающее значение для перехода к следующему этапу переговоров». Он также сообщил о прогрессе в согласовании подходов к послевоенному восстановлению, гарантиям безопасности и обмену военнопленными. Уиткофф позже написал в соцсетях, что диалог с европейцами был «откровенным и продуктивным» и что «впереди ещё много важной работы».

Мерц после саммита подчеркнул: «Переговоры могут быть успешными только в том случае, если Украина и Европа будут участвовать в этом процессе вместе. Формат „по-ялтински“ не принесёт мира» — и добавил, что Европа готова вести переговоры лишь «с позиции силы». Бернэм в своей речи назвал три «больших позитива» дня: беспрецедентную явку на саммит, участие американских коллег «в комнате» и готовность Европы войти в переговоры с единой позицией — но только после мирного соглашения между Украиной и Россией. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отдельно поблагодарил союзников за единство и продолжение поддержки Украины. Зеленский же признал, что день был «очень тяжёлым» для Киева, где удары повредили исторические здания и дипмиссии, и пожаловался, что Москва «весь год отвергает предложения Киева».

Западная пресса вышла с итогами саммита сдержанно и местами скептично. Politico заранее назвала формат «коалицией колеблющихся»: по её оценке, саммит собрали «два ослабленных европейских лидера и новичок в большой политике» — Мерц, едва удержавший пост канцлера, непопулярный Макрон и Бернэм, не прошедший ещё испытания избирательным мандатом; источники издания утверждали, что позиции Берлина и Парижа «пошатнулись».

Агентство Reuters сделала акцент на главном требовании встречи: европейские союзники «предупредили против попыток решить мир за их спиной» на фоне того, что Трамп в Шэньчжэне назвал Путина «другом».

Издание Financial Times со ссылкой на эксперта Центра анализа европейской политики Нико Ланге оценило встречу как имеющую «лишь символическое значение» — «кроме этого, говорить особо не о чем и согласовывать нечего».

Bloomberg сообщает, что на полях саммита европейцы обсуждали возможную встречу с российской стороной в Москве, куда Путин, по его собственному подтверждению, пригласил европейских представителей, чтобы выяснить их позицию по урегулированию.

Газета Berliner Zeitung сфокусировалась на деньгах: дефицит финансирования Украины на 2027 год Еврокомиссия оценивает примерно в 70 млрд евро, а восстановление — почти в 588 млрд долларов, и именно поэтому в ЕС разгораются бюджетные споры.

Для полноты картины: Москва оставалась при своей позиции — Путин на пресс-конференции в Шэньчжэне вновь назвал вступление Украины в НАТО для России неприемлемым, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ещё до саммита выразил сомнение, что европейцев допустят к переговорам.

Итак, что в итоге? Берлин дал коалиции фото на память, новые пакеты помощи и заявленное право Европы сидеть за одним столом с США и Россией — но перевёл центр тяжести вопроса на следующий, четырёхсторонний раунд, сроки и повестку которого ещё только предстоит согласовать. Что-то подсказывает: сей процесс будет нелегким.