Президент РФ Владимир Путин, завершивший двухдневный визит в КНР, прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана, сообщает ТАСС .

Президент РФ Владимир Путин, завершивший двухдневный визит в КНР, прибыл с рабочим визитом в столицу Таджикистана, сообщает ТАСС.

Самолет главы российского государства совершил посадку в аэропорту Душанбе.

Посетить республику российского лидера пригласил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. На прошлой неделе он находился с визитом в Москве на саммите ОДКБ.