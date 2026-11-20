Российский рынок акций перешел к снижению на открытии основной торговой сессии Московской биржи 20 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,09% и торговались на уровнях 2 419,77 и 930,42 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 0,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,222 рубля.

На 09:15 мск, индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на уровне 2 405,44 пункта (-0,51%), индекс РТС составлял 924,91 пункта (-0,51%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,259 руб. (+4,55 коп.).