Российский рынок акций перешел к снижению на открытии основной торговой сессии Московской биржи 20 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.
Рябков: договоренностей по новому раунду переговоров по Украине нет
20 ноября 2026 / 11:45
Европа не готова списать убытки от поддержки Украины. Мнение
20 ноября 2026 / 11:38
Трамп призвал ЕС и Киев «заключить сделку» с Москвой
20 ноября 2026 / 10:16
Экономика
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии торгов
20 ноября 2026 / 11:59
© Анна Волик/ ТАСС
Российский рынок акций перешел к снижению на открытии основной торговой сессии Московской биржи 20 ноября, свидетельствуют данные площадки. Курс юаня демонстрирует рост.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,09% и торговались на уровнях 2 419,77 и 930,42 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи вырос на 0,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,222 рубля.
На 09:15 мск, индекс Мосбиржи перешел к снижению и находился на уровне 2 405,44 пункта (-0,51%), индекс РТС составлял 924,91 пункта (-0,51%). Вместе с тем курс китайской валюты составлял 12,259 руб. (+4,55 коп.).
Теги:
Также по теме:
20.11.2026 12:59Миронов призвал расширить перечень оснований для кредитных каникул
19.11.2026 11:59Российский рынок акций перешел к росту на открытии торгов
18.11.2026 19:13Цена золота впервые с 2025 года опускалась ниже $3 750
18.11.2026 14:59Материнский капитал в 2027 году впервые превысит 1 млн рублей
18.11.2026 13:32Путин: Россия прочно входит в число крупнейших экономик мира
18.11.2026 12:30В Nvidia не рассматривают возвращение Хуанга на пост гендиректора
18.11.2026 11:58Российский рынок акций снижается на открытии торгов
17.11.2026 21:20Дмитриев назвал ошибкой попытки "отменить" Дженсена Хуанга
Актуально