Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в антиправительственной протестной акции в Албании. Об этом информировал портал Vox.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг приняла участие в антиправительственной протестной акции в Албании. Об этом информировал портал Vox.

В четверг демонстранты прошли маршем к резиденции премьер-министра страны Эди Рамы в центре Тираны. Многие из них держали в руках национальные флаги.

Протесты в Албании продолжаются более 170 дней. Их участники призывают к отставке Рамы. Они выступают против продвигаемого властями проекта строительства курорта в заповедной зоне Вьоса-Нарта на Адриатическом побережье страны. С середины прошлого месяца протесты время от времени перерастали в столкновения правоохранителей и активистов.

Ранее специальная антикоррупционная прокуратура Албании инициировала расследование в связи с изменениями в статусе заповедной зоны, которую инвестиционная компания Affinity Партнеры, принадлежащая зятю президента США Джареду Кушнеру, намерена превратить в курорт, сообщает ТАСС.