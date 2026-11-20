Президент США Дональд Трамп убеждает руководство государств Европы согласиться на сделку с Россией и перенаправить на собственные нужды финансирование, используемое для поставок вооружений Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post .

Президент США Дональд Трамп убеждает руководство государств Европы согласиться на сделку с Россией и перенаправить на собственные нужды финансирование, используемое для поставок вооружений Украине. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Washington Post.

Как отмечается, американский лидер в ходе телефонного разговора с участниками "коалиции желающих", проводивших заседание в Берлине, "призвал их пойти на сделку с Кремлем, чтобы они могли перенаправить передаваемые Киеву средства на собственные нужды". Трамп подчеркнул, что европейские власти тратят на Украину миллиарды долларов, которые они "могли потратить на свои прекрасные страны", указывает издание.

Некоторое время назад газета Politico писала о том, что президент США во время разговора выразил скептицизм по поводу предоставления Киеву дополнительной помощи на миллиарды долларов со стороны участников "коалиции желающих".

Лидеры Евросоюза 13 ноября в Дублине утвердили для технических переговоров с Россией, США и Украиной тот же состав переговорщиков, который ездил в виде группы поддержки Киева в столицу ОАЭ по формуле "ЕС +Е5" (Еврокомиссия и Евросовет, а также пятерка стран "коалиции желающих" - ФРГ, Франция, Италия, Польша и Великобритания), сообщает ТАСС.