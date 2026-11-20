Россия будет непобедима, если дети укрепятся в вере и будут любить Отечество. Такое мнение выразил в интервью в рамках совместного спецпроекта ТАСС и Русской православной церкви к своему 80-летнему юбилею Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Общество
Патриарх Кирилл рассказал, что определит будущее России
20 ноября 2026 / 12:44
© Артем Геодакян/ ТАСС
Россия будет непобедима, если дети укрепятся в вере и будут любить Отечество. Такое мнение выразил в интервью в рамках совместного спецпроекта ТАСС и Русской православной церкви к своему 80-летнему юбилею Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Наше будущее зависит от нашей воли, от способности жить по заповедям Христовым. Если наши дети вырастут с твердой верой и любовью к Отечеству, то Россия будет непобедима и перед внутренними смутами, и перед всеми угрозами извне", - отметил он.
Патриарх также обратил внимание, что там, где есть искренняя и живая проповедь нравственных ценностей, нет места тревоге за будущее.
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