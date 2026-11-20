Право на кредитные каникулы должно предоставляться в случае болезни человека или увеличения расходов. Такое мнение выразил председатель партии \"Справедливая Россия\" Сергей Миронов.

Право на кредитные каникулы должно предоставляться в случае болезни человека или увеличения расходов. Такое мнение выразил председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Следует расширять перечень оснований для получения кредитных каникул. Чтобы это были не только снижение дохода или ЧС. Существует много других факторов, которые нужно принимать во внимание: человек заболел, получил инвалидность, у него существенно выросли расходы", - отметил политик в беседе с ТАСС.

Кроме того, по его словам, право на кредитные каникулы должно предоставляться молодым родителям с детьми до трех лет, если после появления ребенка у их доходы снизились более чем на 30%.

"Заемщиков в трудной жизненной ситуации, малоимущих мы предлагаем освобождать от всех процентов и штрафов на срок до 20 лет. Чтобы они выплачивали только тело долга", - указал Миронов, назвав, данную меру актуальной для граждан, которые "не смогут выбраться из безнадежных долгов".