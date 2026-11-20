Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда \"Общественное мнение\", проведенного в период с 13 по 15 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 72%. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного в период с 13 по 15 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

"О доверии Владимиру Путину заявили 72% российских граждан. Кроме того, большинство населения (74%) считает, что глава государства хорошо выполняет свою работу", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 48% респондентов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% сограждан.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 34%, КПРФ - 12%, ЛДПР - 12%, "Новых людей" - 8%, "Справедливой России" - 4%, сообщает ТАСС.