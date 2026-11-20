Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении трех мостов через Днепр. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о повреждении трех мостов через Днепр. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

Согласно данным градоначальника, повреждения получили Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. Первый полностью закрыт для движения автотранспорта, обследованием второго занимаются специалисты, по третьему движение доступно только для переезда с левого на правый берег Днепра.

"В связи с затрудненным движением между левым и правым берегами Киева обращаюсь к населению с призывом без острой необходимости не выезжать частным автотранспортом в город", - указал Кличко, сообщает ТАСС.