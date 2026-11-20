Президент США Дональд Трамп в ходе разговора по телефону передал премьер-министру Японии Санаэ Такаити детали своей трехсторонней встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Соответствующее сообщение распространил японский МИД.

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора по телефону передал премьер-министру Японии Санаэ Такаити детали своей трехсторонней встречи с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Соответствующее сообщение распространил японский МИД.

"Президент Трамп детально рассказал о последних встречах на высшем уровне между США и Китаем, а также между США, Китаем и Россией", - сказано в сообщении. Звонок состоялся во время возвращения американского лидера на своем самолете из КНР в США.

В министерстве также указали, что Такаити и Трамп обсудили ряд вопросов международной повестки, включая "ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе и на Украине".

В четверг Путин, Си Цзиньпин и Трамп провели в Шэньчжэне трехсторонние переговоры на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча в таком составе была организована впервые. Лидеры трех стран провели обмен мнениями по текущей международной обстановке и подтвердили приверженность поддержанию стратегической стабильности и международной безопасности, сообщает ТАСС.