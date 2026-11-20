Три человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в относящемся к Луганску Юбилейном в ночь на пятницу, поисковые работы продолжаются. Соответствующее сообщение разместил глава республики Леонид Пасечник в \"Максе\" .

Три человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоэтажному дому в относящемся к Луганску Юбилейном в ночь на пятницу, поисковые работы продолжаются. Соответствующее сообщение разместил глава республики Леонид Пасечник в "Максе".

"Вооруженные формирования Украины минувшей ночью нанесли массированный удар по поселку Юбилейный в Луганске. Большинство воздушных целей было нейтрализовано силами мобильных огневых групп, но нескольким дронам удалось атаковать. Неонацисты ударили по спящим людям в жилых многоквартирных домах. В одном из них произошло обрушение бетонных перекрытий между подъездами. Предварительно известно о троих погибших. Под завалами еще могут оставаться люди", - указал он.

Пасечник уточнил, что еще шесть человек, включая ребенка 2018 года рождения, пострадали, сообщает ТАСС.