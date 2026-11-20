Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил сотрудников Минобороны РФ на встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов безопасности.
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Безопасность
Путин пригласил сотрудников МО РФ на встречу с Рахмоном
20 ноября 2026 / 14:15
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил сотрудников Минобороны РФ на встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов безопасности.
Глава российского государства 20 ноября провел в Душанбе встречу с президентом Таджикистана.
"Я попросил некоторых коллег из Москвы подъехать, они сейчас подойдут", - отметил Путин на встрече. "Чтобы мы могли обсудить вопросы сотрудничества в военной сфере", - указал он, сообщает ТАСС.
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