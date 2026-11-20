Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил сотрудников Минобороны РФ на встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов безопасности.

Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил сотрудников Минобороны РФ на встречу с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном для обсуждения вопросов безопасности.

Глава российского государства 20 ноября провел в Душанбе встречу с президентом Таджикистана.

"Я попросил некоторых коллег из Москвы подъехать, они сейчас подойдут", - отметил Путин на встрече. "Чтобы мы могли обсудить вопросы сотрудничества в военной сфере", - указал он, сообщает ТАСС.