Миграционное управление Швеции будет отказывать в выдаче шенгенских виз спортсменам из России для участия в соревнованиях на территории королевства. Об этом сказано в заявлении ведомства.
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Спорт
Швеция не будет выдавать российским спортсменам визы
20 ноября 2026 / 14:30
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Миграционное управление Швеции будет отказывать в выдаче шенгенских виз спортсменам из России для участия в соревнованиях на территории королевства. Об этом сказано в заявлении ведомства.
По словам представителя управления Оскара Экблада, в этом вопросе "применяется правило ЕС, в соответствии с которыми в выдаче шенгенских виз может быть отказано лицам, которые считаются представляющими угрозу международным отношениям".
Власти Швеции 18 ноября заявили, что, по их мнению, въезд в королевство российских спортсменов и официальных лиц "может представлять риск для международных отношений", сообщает ТАСС.
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