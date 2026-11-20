Миграционное управление Швеции будет отказывать в выдаче шенгенских виз спортсменам из России для участия в соревнованиях на территории королевства. Об этом сказано в заявлении ведомства.

Миграционное управление Швеции будет отказывать в выдаче шенгенских виз спортсменам из России для участия в соревнованиях на территории королевства. Об этом сказано в заявлении ведомства.

По словам представителя управления Оскара Экблада, в этом вопросе "применяется правило ЕС, в соответствии с которыми в выдаче шенгенских виз может быть отказано лицам, которые считаются представляющими угрозу международным отношениям".

Власти Швеции 18 ноября заявили, что, по их мнению, въезд в королевство российских спортсменов и официальных лиц "может представлять риск для международных отношений", сообщает ТАСС.