В учебную программу школ Владивостока будет включен предмет \"Тигроведение\". Об этом со ссылкой на пресс-службу центра \"Амурский тигр\" сообщает ТАСС .

В учебную программу школ Владивостока будет включен предмет "Тигроведение". Об этом со ссылкой на пресс-службу центра "Амурский тигр" сообщает ТАСС.

"Восемь школ краевого центра в текущем учебном году вводят в программу предмет "Тигроведение". Управление по работе с муниципальными учреждениями образования Владивостока выпустило соответствующее распоряжение", - следует из сообщения.

Уточняется, что предмет разработан центром "Амурский тигр" и рассчитан на учащихся пятых классов.

"Тигроведение" - это краеведческий курс, в котором изложены материалы по истории, культуре и географии Приморского края. Он помогает получить цельную картину мира без условной разбивки на отдельные учебные предметы. На одном уроке школьники ознакомятся с тигром с точки зрения биологии, истории, географии и еще десятка различных наук.