Возможное членство Украины в Евросоюзе требует решения, гарантирующего безопасность России, так как существенной разницы между ЕС и НАТО нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

Возможное членство Украины в Евросоюзе требует решения, гарантирующего безопасность России, так как существенной разницы между ЕС и НАТО нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

"Мы не раз доводили до сведения наших оппонентов, что с учетом все более агрессивного позиционирования Евросоюза на международной арене, откровенного антироссийского курса и претензий на значимую самостоятельную роль в сфере обороны, продолжающуюся милитаризацию сообщества, разницы большой между НАТО и ЕС мы не видим", - подчеркнул он.

Таким образом, "все это в равной степени для нас представляется требующим решения на основе, которое обеспечивало бы нашу безопасность", указал высокопоставленный дипломат.

По его словам, "здесь не может быть никаких отклонений от требования "безопасность неделима", так как "нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других". "И эта позиция - в основе того подхода, который мы отрабатываем в контактах с ЕС и НАТО", - заключил Рябков, сообщает ТАСС.