Конкретные сроки восстановления Крымского моста будут определены после выдачи инженерных проектных решений. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.

Конкретные сроки восстановления Крымского моста будут определены после выдачи инженерных проектных решений. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.

"Мы сможем понимать точные сроки после выдачи проектных решений", - отметил он.

"Мы понимаем, что у нас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", - уточнил вице-премьер, отвечая на вопрос, что конкретно было повреждено в результате атаки.

Хуснуллин заверил, что реализуются все необходимые работы по восстановлению, сообщает ТАСС.