Конкретные сроки восстановления Крымского моста будут определены после выдачи инженерных проектных решений. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.
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Общество
Хуснуллин обозначил сроки восстановления Крымского моста
20 ноября 2026 / 15:14
© Сергей Мальгавко/ ТАСС
Конкретные сроки восстановления Крымского моста будут определены после выдачи инженерных проектных решений. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в беседе с журналистами.
"Мы сможем понимать точные сроки после выдачи проектных решений", - отметил он.
"Мы понимаем, что у нас повреждена основная балка пролета арочного моста. Сама арка повреждена", - уточнил вице-премьер, отвечая на вопрос, что конкретно было повреждено в результате атаки.
Хуснуллин заверил, что реализуются все необходимые работы по восстановлению, сообщает ТАСС.
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