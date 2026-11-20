Шотландия считает своим приоритетом возвращение в Евросоюз, так как выход Великобритании из объединения стал катастрофой для королевства. Соответствующую точку зрения изложил шотландский министр по делам Европы Стивен Гетинс в интервью порталу Euobserver .

Шотландия считает своим приоритетом возвращение в Евросоюз, так как выход Великобритании из объединения стал катастрофой для королевства. Соответствующую точку зрения изложил шотландский министр по делам Европы Стивен Гетинс в интервью порталу Euobserver.

"Результаты соцопросов говорят о том, что три четверти населения проголосовали бы за возвращение в состав Европейского союза. Честно говоря, наш приоритет - это возвращение в сообщество", - отметил он.

Гетинс убежден, что выход из ЕС был катастрофой. По его словам, "Brexit ежедневно обходится Шотландии в 9 млн фунтов в виде упущенной налоговой выгоды".

Министр также указал, что Эдинбург выступает за согласование правил торговли продуктами и напитками, поскольку у региона есть трудности с поставками в ЕС. Вместе с тем шотландские власти поддерживают расширение возможностей для молодежи, в том числе возвращение свободы передвижения.

В прошлом месяце первый министр Шотландии и глава Шотландской партии Джон Суинни заявила о начале кампании по подготовке очередного референдума о независимости региона.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Великобритания покинула сообщество в ночь на 1 февраля 2020 года, сообщает ТАСС.