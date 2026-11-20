Российские войска за минувшую неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские войска за минувшую неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в ходе решительных действий освободили населенные пункты Терсянка и Заливное Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.