Российские войска за минувшую неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС за неделю освободили два населенных пункта
20 ноября 2026 / 15:45
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за минувшую неделю освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"На прошедшей неделе подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника, в ходе решительных действий освободили населенные пункты Терсянка и Заливное Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
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