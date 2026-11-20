Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы работы российской военной базы на территории республики, а также тему региональной безопасности.

Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы работы российской военной базы на территории республики, а также тему региональной безопасности.

Глава российского государства 20 ноября работает в Душанбе, где проходят его переговоры с таджикистанским лидером. "У нас сегодня будет возможность, уже вне рамок ОДКБ, отдельно обсудить вопросы региональной безопасности, функционирования российской военной базы", - указал Путин.

Он также отметил, что предыдущие контакты президентов двух стран состоялись на прошлой неделе в Москве на полях саммита ОДКБ, сообщает ТАСС.