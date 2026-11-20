Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы работы российской военной базы на территории республики, а также тему региональной безопасности.
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Безопасность
Путин и Рахмон обсудили работу российской военной базы в Таджикистане
20 ноября 2026 / 15:58
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили вопросы работы российской военной базы на территории республики, а также тему региональной безопасности.
Глава российского государства 20 ноября работает в Душанбе, где проходят его переговоры с таджикистанским лидером. "У нас сегодня будет возможность, уже вне рамок ОДКБ, отдельно обсудить вопросы региональной безопасности, функционирования российской военной базы", - указал Путин.
Он также отметил, что предыдущие контакты президентов двух стран состоялись на прошлой неделе в Москве на полях саммита ОДКБ, сообщает ТАСС.
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