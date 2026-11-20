Еврокомиссия (ЕК) завершила работу над 22-м пакетом санкций против России, в него включены 150 физических лиц и компаний. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Еврокомиссия (ЕК) завершила работу над 22-м пакетом санкций против России, в него включены 150 физических лиц и компаний. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"22-й пакет антироссийских санкций подготовлен. В него добавлены еще 150 физических и юридических лиц", - приводит его слова газета Postimees.

Глава МИД отметил, что в рамках новых мер будет введен полный запрет на въезд в Шенгенскую зону "для российских комбатантов". Кроме того, в конце текущего года государства ЕС намерены согласовать пакет помощи Украине.

Некоторое время назад ЕК информировала о том, что планирует представить пакет санкций в конце ноября и утвердить до конца года. В очередной блок ограничительных мер должны войти новые запреты на экспорт техники двойного назначения, рестрикции против банков, криптоплощадок и танкеров, сообщает ТАСС.