Для России неприемлемо даже квазичленство Украины в составе НАТО. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с журналистами.

Для России неприемлемо даже квазичленство Украины в составе НАТО. На этом акцентировал внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в беседе с журналистами.

"Нахождение даже формулы квазичленства в НАТО для Украины и поиски какого-то "креативного" решения в этой сфере - это неприемлемый для нас вариант", - отметил он.

"Мы обсуждаем гарантии безопасности в первую очередь в преломлении к обеспечению безопасности нашей страны. Что касается Украины, то пусть они признают безальтернативность нашего требования о недопустимости вхождения в НАТО. Когда это произойдет, вопрос о гарантиях безопасности может быть обсужден", - подчеркнул замминистра.

По его словам, Москва не закрывается от диалога, однако "не от диалога о членстве Украины в НАТО". "Это совершенно неприемлемая опция", - добавил Рябков, сообщает ТАСС.